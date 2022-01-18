İzmir'de satırlı gasp dehşeti!

İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kulanmış olduğu aracı gasbeden şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, 9 Ocak Pazar günü Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

Ekipler, olay yerinde satırla kolundan yaralanan ve vücudunda darp izleri bulunan F.A. ile karşılaştı. Ekipler, F.A.'nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. F.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SATIRLI SALDIRGANI YAKALADI

Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.’yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.’ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., 'bıçakla kasten yaralama', 'oto hırsızlığı' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.