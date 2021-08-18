Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Güme köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Yaşar Özçelik (63) idaresindeki 35 M 5826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özçelik’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.