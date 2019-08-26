Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü. Y.K. (20) idaresindeki otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Küçükkaya mevkisinde Ahmet Güler (62) yönetimindeki motosiklete arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle Ahmet ve Meral Güler (59) çifti motosikletle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Güler çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü Y.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.