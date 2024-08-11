İzmir'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Giriş: 11.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:28
İzmir Ödemiş'te Ali A. idaresindeki otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.
Kazada sürücü Ali A. (68) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A .(24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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