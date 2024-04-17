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        Haberler Gündem İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu; 'Layka' ile aramada 1 kilo kokain bulundu - Güncel haberler

        İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu; 'Layka' ile aramada 1 kilo kokain bulundu

        İzmir'de polisin takibe alıp otogarda durdurduğu şüphelinin çantasında özel eğitimli narkotik köpeği 'Layka' ile yapılan aramada ayakkabı kutusu içinde 1 kilo 90 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli A.K., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:07
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        İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu
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        İzmir İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, tespit edilen şüpheli A.K.'yi takibe aldı. İzmir Otogarı'nda operasyon düzenleyen ekipler A.K.'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında narkotik köpeği 'Layka' ile yapılan aramada ayakkabı kutusu içinde 1 kilo 90 gram kokain ele geçirildi. A.K., gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        1017 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

        Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara zehir yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında makilik arazide dronla yapılan aramada, izinsiz ekildiği belirlenen 1017 kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söktü. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin tespitine çalışıldığı bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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