İzmir'de öğrenciler için "Aylık Abonman Kart"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısında, "Öğrenci Abonman Kartı" uygulamasını hayata geçirme kararı alındı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini geri getiren, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres ESHOT otobüs hattını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL'ye 100 biniş hakkı elde edeceği "Öğrenci Abonman Kartı" uygulamasını da 1 Mart'ta başlatma kararı aldı.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile 8.58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL'ye düşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak.

Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını kullanarak abonman yüklemesi yaparak avantajlı ulaşım imkanından yararlanabilecek. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek. Abonman kullanmak istemeyen, öğrenci tarifesi ile devam etmek isteyen öğrenciler mevcut sistemle kartlarını kullanabilecek. Yeni sistemle öğrenciler, okulların kapalı olduğu ve toplu taşımayı az kullandıkları dönemde isterlerse abonman sistemi yerine normal öğrenci tarifesiyle devam edebilecek.

Öğrencilerin İzmir'de daha rahat ve ekonomik bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Onlar sadece okullarına, derslerine ve geleceklerine odaklansın. İzmir'in öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.