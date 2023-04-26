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İzmir'de minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ortadan ikiye ayrıldığı kazada iki araç sürücüsü yaralandı

Giriş: 26.04.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı - En Son Haberler
DHA

Kaza saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir kara yolu Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi.

İzmir'den Kemalpaşa yönüne giden Ahmet Sür (26) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobile Mustafa Dinler (56) yönetimindeki minibüs çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü.

Otomobil sürücüsü Ahmet Sür ve minibüs sürücüsü Mustafa Dinler yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Sür, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Dinler ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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