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Haberler Gündem İzmir'de korkutan yangın

İzmir’de hareketli dakikalar: Ot yangını oto galerinin lastik deposuna sıçrad

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın bir oto galerinin lastik deposuna sıçradı. Galeri sahibi ve yakınları park halindeki lüks araçları kurtarmak için seferber olurken, dumandan etkilenen bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi

29.05.2022 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de hareketli dakikalar
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İHA

Yangın, akşam saatlerinde Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi İZBAN tren raylarına yakın bir noktadaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu esnada alevler Serkan G.’ye ait oto galerinin yanında bulunan lastik deposuna sıçradı. Yüzlerce lastik alev alırken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibince alevlere müdahale başladı.

LÜKS ARAÇLARI ALEVLERDEN KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yangın haberini alan galeri sahibi Serkan G. ve yakınları da itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, lastik deposuna yakın noktada park halinde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu. Lüks araçlar güvenli bölgeye çekilirken, iki aracın yangın dolayısıyla zarar gördüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen Gökhan A.’ya olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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