Olay, İzmir Torbalı’da yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki O.Ç.K., annesi Ö.K. tarafından uzun süredir işkence ve eziyet görüyordu. İHA'nın haberine göre, çocuğu aç bırakan anne, işkencenin dozunu artırdı. Fenalaşan çocuk, özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda darp izlerine rastalanan O.Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 VE 9 YAŞLARINDAKİ KARDEŞLERDE DE DARP İZİNE RASTLANDI

Hastane yetkilileri, durumu Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekipler, 3 ve 9 yaşlarındaki kardeşleri jandarma kontrolünde muayeneye aldı. Evdeki çocukların da vücutlarının farklı yerlerinde darp izlerine rastlanıldı. Jandarma ekipleri, anne Ö.K.’yı gözaltına aldı. Torbalı Adliyesine sevk edilen anne, tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.