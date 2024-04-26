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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de Kordon Sahili'ndeki çimlerde cansız beden bulundu

        İzmir'de Kordon Sahili'ndeki çimlerde cansız beden bulundu

        İzmir'de Kordon Sahili'ndeki çimlerde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen kişinin, kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 03:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 03:38
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        Kordon Sahili'ndeki çimlerde cansız beden bulundu
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        İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon Sahili'ndeki çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin evsiz olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon Sahili'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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