İzmir'de katı atık tesisi protestosu

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılması talebiyle basın açıklaması düzenlendi.

Tesisten kaynaklanan kokudan etkilenen Ahmet Efendi, Uğur Mumcu, İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin muhtar ve sakinleri, tesise giden yol üzerinde toplandı.

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Mahkeme kararlarının uygulanmasını ve tesisin kapatılmasını talep eden grup, "Harmandalı halkı daha nereye başvuracak?" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan Safiye Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tesisin 15 yıl hizmet vermek üzere kurulduğunu ancak 30 yıldır faaliyette olduğunu, kapasitesinin üzerinde depolama yaptığını savundu. Tesisin bölgede heyelan ve yüzey çatlaklarına neden olduğunu, 20 evin heyelan riski nedeniyle tahliye edildiğini belirten Yılmaz, tesisin yaydığı koku nedeniyle de ciddi mağduriyetler yaşandığını anlattı.

REKLAM İzmir 4'üncü İdare Mahkemesinin yerleşim yerlerine tehdit unsuru olan tesiste, çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmettiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Birçok vatandaşımız heyelan tehlikesiyle mağduriyet yaşamaktadır. Mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek ilk ağızdan sorunlarımızı dile getirmek istiyoruz. Bu konuda somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Yaşanabilecek olan felaketin hukuksal, ahlaki ve vicdani sorumluğundan hiçbir kamu yetkilisi ve yönetici kaçamayacaktır. Zaman kaybedilmeksizin sahaya çöp stoklama işine son verilmesini, heyelan bölgesinde konutları bulunan vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini, mağdur vatandaşlara genel ve yerel kamu idarelerince sahip çıkılmasını talep ediyoruz."

Eyleme katılan Çiğli Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Mürşit Avcı, "Harmandalı çöplüğü" olarak anılan tesisin İzmir'in kanayan yarası olduğunu söyledi. Şehrin göbeğinde çöp depolanmasının İzmir'e yakışmadığını ifade eden Avcı, "Güzel İzmir'de evlerin arasında çöplüğün olmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyoruz" dedi.

Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Mürüvvet Karakoç ise tesisin kapatılması için yıllardır mücadele ettiklerini, konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Tesisle ilgili alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Çiğli'nin çöple anılmasını istemiyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.