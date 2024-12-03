Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        İzmir'de iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldığı anları güvenlik kamerası kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta Metropolis Bulvarı'nda K.T'ye (23) ait su dağıtımı yapılan iş yerine gece saatlerinde yüzleri kapüşon ve atkıyla kapatılmış kişilerce ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüpheli tabancayla iş yerine ateş ederken diğer şüphelinin telefonla görüntü kaydı yaptığı görülüyor.

        Aynı iş yerine eylül ayında da silahlı saldırı düzenlendiği, saldırıyı yapan 4 zanlının tutuklandığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Habertürk Anasayfa