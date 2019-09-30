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İzmir'de iş insanı yamaç paraşütü yaparken düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi, 65 yaşındaki iş insanı Gürbüz Candemir, yamaç paraşütü yaparken, uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek, hayatını kaybetti

30.09.2019 - 12:18 | Güncelleme: DHAGündem
paraşüt kazası

Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan 65 yaşındaki Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.

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