AA

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Ç. kurtarılamadı. AA'nın haberin göre; diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın uyuşturucu madde ticareti yüzünden çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.