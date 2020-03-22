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İzmir'de husumetliler arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu ile İ.Ö. ve T.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Karasu hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı

22.03.2020 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
izmir'de silahlı ve bıçaklı kavga
İHA

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Atatürk Mahallesi 849. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu (30) ile İ.Ö. ve T.G. arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kartal Gürkan Karasu’nun İ.Ö. tarafından kalbine yakın bir noktadan bıçaklandı. İ.Ö.’nün de kavgada bıçak darbesi ile yaralandığı olay esnasında T.G’nin ise silah kullandığı ileri sürüldü.

Durumu gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kartal Gürkan Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.Ö.’nün da aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan T.G’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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