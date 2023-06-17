Pansiyonda kadın cinayeti! Kabloyla boğularak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.
KABLOYLA BOĞULDUĞU BELİRLENDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.
AA'nın haberine göre; genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ KOCAYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli koca Rıfat Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.