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İzmir'de genç kadın pansiyonda kabloyla boğularak öldürüldü

Bir türlü sonu gelmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi İzmir'de eklendi. Urla ilçesinde bir süredir eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürüldü. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 17.06.2023 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de genç kadın pansiyonda kabloyla boğularak öldürüldü
Pansiyonda kadın cinayeti! Kabloyla boğularak öldürüldü
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AA

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

KABLOYLA BOĞULDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre; genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCAYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli koca Rıfat Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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