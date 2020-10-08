DHA

Olay, saat 00.30 sıralarında Alsancak semti Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya hizmet veren iki eğlence mekanının garsonları arasında müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine bazı müşteriler de çıkan kavgaya dahil oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekipler, biber gazı ile müdahale ederek kavgayı ayırdı. Polis iki şüpheliyi gözaltına alırken, kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TABANCAYLA ATEŞ EDİLDİĞİ İDDİASI

Öte yandan, kavga sırasında bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir suç aletine rastlanmadı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.