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İzmir'de evde bilgisayar oynayan genç, camdan giren mermiyle öldü!

İzmir Karabağlar'da bir evde arkadaşlarıyla bilgisayar oynayan yabancı uyruklu kişi, sokaktan açılan ateşle vuruldu. 27 yaşındaki genç, vücuduna isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybetti

Giriş: 21.01.2023 - 05:28 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de evde bilgisayar oynayan genç, camdan giren mermiyle öldü!
Evde bilgisayar oynuyordu, camdan giren mermiyle öldü!
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AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

VÜCUDUNA MERMİ İSABET ETTİ

Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, (27) sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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