İzmir'de eski karısına ve polise bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

REKLAM advertisement1

İzmir'de N.Y, eski kocası C.B. tarafından takip edildiği gerekçesiyle polisten yardım istedi. C.B, polis tarafından evine bırakılan eski eşi N.Y. ile ekiplere bıçakla saldırıda bulunup, olay yerinden aracıyla kaçtı. Ekiplerinin takibiyle aracı durdurulan ve bıçakla tekrar polise saldıran C.B, gözaltına alındı. C.B'nin polis ekiplerine bıçaklı saldırısı MOBESE'ye yansıdı.

Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre C.B, bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.Y. yolda yürürken yanına gidip konuşmak istediğini söyledi. N.Y, eski eşinin bu teklifini reddetti ancak C.B. konuşmak için ısrarını sürdürdü.

N.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.Y'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı.

REKLAM

BIÇAKLA SALDIRDI

Ekip otosunu takip eden şüpheli, evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis ekiplerine ve N.Y'ye saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından C.B, aracına binip, olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI C.B, polis ekiplerinin takibiyle Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde durduruldu. Aracından inip, yaya olarak kaçmaya başlayan C.B, bir süre sonra geriye dönerek polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan C.B, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan, C.B'nin koşarak kaçtığı, ardından geri dönerek elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdığı anlar ise MOBESE'ye yansıdı. Görüntülerde; polis ekiplerinin C.B'yi yakaladığı anlar da yer aldı.