Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eski karısına ve polise bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

        İzmir'de eski karısına ve polise bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

        İzmir'de eski kocası tarafından takip edildiğini bildirerek polisten yardım isteyen kadın ile yardıma gelen polis ekipleri, şüpheli kocanın bıçaklı saldırısına uğradı. MOBESE kameralarına yansıyan olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli koca gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 05:30 Güncelleme: 22.02.2024 - 05:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski karısına ve polise bıçakla saldırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de N.Y, eski kocası C.B. tarafından takip edildiği gerekçesiyle polisten yardım istedi. C.B, polis tarafından evine bırakılan eski eşi N.Y. ile ekiplere bıçakla saldırıda bulunup, olay yerinden aracıyla kaçtı. Ekiplerinin takibiyle aracı durdurulan ve bıçakla tekrar polise saldıran C.B, gözaltına alındı. C.B'nin polis ekiplerine bıçaklı saldırısı MOBESE'ye yansıdı.

        Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre C.B, bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.Y. yolda yürürken yanına gidip konuşmak istediğini söyledi. N.Y, eski eşinin bu teklifini reddetti ancak C.B. konuşmak için ısrarını sürdürdü.

        N.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.Y'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı.

        REKLAM

        BIÇAKLA SALDIRDI

        Ekip otosunu takip eden şüpheli, evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis ekiplerine ve N.Y'ye saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından C.B, aracına binip, olay yerinden kaçtı.

        GÖZALTINA ALINDI

        C.B, polis ekiplerinin takibiyle Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde durduruldu. Aracından inip, yaya olarak kaçmaya başlayan C.B, bir süre sonra geriye dönerek polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan C.B, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan, C.B'nin koşarak kaçtığı, ardından geri dönerek elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdığı anlar ise MOBESE'ye yansıdı. Görüntülerde; polis ekiplerinin C.B'yi yakaladığı anlar da yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Habertürk Anasayfa