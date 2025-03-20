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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de "engelsiz turizm" protokolü | Son dakika haberleri

        İzmir'de "engelsiz turizm" için protokol imzalandı

        İzmir'de engellilerin turizm olanaklarından daha çok faydalanması için İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) ile Herkes İçin Turizm Derneği arasında protokol imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:49
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        İzmir'de "engelsiz turizm" protokolü
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        İzmir'de engellilerin turizm olanaklarından daha çok faydalanması için İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) ile Herkes İçin Turizm Derneği arasında protokol imzalandı.

        İZRO Başkanı Ayça Kesici, törende yaptığı konuşmada, turizmdeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Turizmde engelleri kaldırma konusunda ilk kez işitme engelliler için bir proje hazırladık. İşitme engellilerin turizme kazandırılması, rehberlerin işaret dilini öğrenmeleri için çalışma yaptık. Engellilerin gezi turlarının başından sonuna kadar kendi kendilerine gezebilmelerini istiyoruz. İzmir'de bütün engelleri kaldırıp engelli dostu bir kent oluşturmak istiyoruz" dedi.

        Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ise engellerin ortadan kaldırılması için kurumsal iş birliklerinin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bu alanda engelliler ve turizm ile ilgili ilk protokolü biz yapıyoruz. Birlikte projeler yürüterek önce İzmir'de, daha sonra Türkiye'de bu alanın gelişmesini sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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        #engelsiz turizm
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