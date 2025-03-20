İzmir'de "engelsiz turizm" protokolü

İzmir'de engellilerin turizm olanaklarından daha çok faydalanması için İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) ile Herkes İçin Turizm Derneği arasında protokol imzalandı.

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İZRO Başkanı Ayça Kesici, törende yaptığı konuşmada, turizmdeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Turizmde engelleri kaldırma konusunda ilk kez işitme engelliler için bir proje hazırladık. İşitme engellilerin turizme kazandırılması, rehberlerin işaret dilini öğrenmeleri için çalışma yaptık. Engellilerin gezi turlarının başından sonuna kadar kendi kendilerine gezebilmelerini istiyoruz. İzmir'de bütün engelleri kaldırıp engelli dostu bir kent oluşturmak istiyoruz" dedi.

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ise engellerin ortadan kaldırılması için kurumsal iş birliklerinin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bu alanda engelliler ve turizm ile ilgili ilk protokolü biz yapıyoruz. Birlikte projeler yürüterek önce İzmir'de, daha sonra Türkiye'de bu alanın gelişmesini sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.