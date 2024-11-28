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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        İzmir'de cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mersin'de kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:37
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        Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde rutin kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi.

        DHA'nın haberine göre; İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Karşıyaka istasyonu önünde durdurulan şüphelinin kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan Mersin'de 25 yıl hapis cezası ile aranan Rıdvan K. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan Rıdvan K, işlemleri için emniyete götürüldü.

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        #Mersin
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