DHA

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4497 sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Timur-Hatun Altınbulak çiftinin oturduğu evde başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yaşlı çiftin evinin çatısı çökerken, mahalleli çifti kurtarmak için camdan bulunan demir korkulukları kesti.

Bu sırada büyüyen alevler, Timur Altınbulak'ın oğlu olduğu öğrenilen Yüksel Altınbulak'ın evine de sıçradı. Mahalle sakinlerince iki evde bulunan 6 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. DHA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.