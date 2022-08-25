İzmir'de bugün de sağanak esareti yaşandı!

İHA'nın haberine göre, kentin özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti.

Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.