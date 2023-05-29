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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir Karabağlar'da çıkan kavgada göğsünden bıçakla ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 29.05.2023 - 03:56 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
İzmir'de cinayet
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AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta Ramazan Yüksekdağ (25) ile kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksekdağ, göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Yüksekdağ, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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