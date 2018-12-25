Habertürk'ten Gülçin Ayçe'nin haberine göre bu sabah İZBAN'daki ( İzmir Banliyö Sistemi) peronlarda sessizlik hakimdi. Mahkeme kararıyla ek seferlerin tamamen durduğuna ilişkin bilgisi olmayanlar işlerine gitmek için İZBAN'a geldiler ancak seferlerin durduğunu öğrendikten sonra hayal kırıklığı yaşayan İzmirliler başka bir yolla iş ve okullarına gitmenin planını yaptı.

EK SEFERLER YAPILIYORDU

10 Aralık'ta İZBAN grev kararı vermişti. Demiryolları İşletmeleri ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında İZBAN seferleri yapılıyordu. Ancak toplu iş sözleşmelerinde zam oranında anlaşamadılar ve bu yüzden de 15 gün önce grev kararı verildi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi banliyö taşımacığılında ek seferler yapmaya başladı.

24 DAKİKADA BİR SEFER YAPILDI

Çiğli İstasyonu ile Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakikada bir kısıtlı seferler gerçekleştirildi. Bu seferler devam etti ve kısmen de olsa sorunun çözümüne yönelik önlem alındı. Bunun üzerine sendika bu süreçte grev kırıcılığı yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme de dün itibarıyla karar vererek seferlerin durdurulmasına hükmetti.

BELEDİYE EK OTOBÜS SEFERLERİ KOYDU

İZBAN'da, güvenlik görevlilerinin kepenkleri indirdiğini söyleyen Habertürk muhabiri Ayçe, iş saatiyle birlikte yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiğini belirtti. Vatandaşlardan biri işçilerin bir an önce anlaşması gerektiğini ifade ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'ın durması nedeniyle belediye otobüs seferlerine ek seferler koyarak vatandaşların sorun yaşamamasına çalışıyor.

KENT TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK ARTTI

AA'da yer alan bilgilere göre de İzmirliler, işlerine gitmek için toplu ulaşımda belediye otobüsü ve İzmir Metro A.Ş.'yi tercih etti. Özellikle Metro'nun Halkapınar İstasyonu'ndaki yoğunluk dikkati çekti. İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nun girişi vatandaşların istasyonu kullanmamaları için bant şeritlerle kapatılırken, güvenlik görevlileri gelen yolcuları bilgilendirdi.

İZBAN'daki tren seferlerinin durması şehirdeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi. Trenlerin sefer güzergahı üzerindeki Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri yönünden Konak yönüne gidişte araç yoğunluğu gözlendi. Sabah saatlerinde Altınyol ve çevre yolunda trafik yavaş ilerledi.