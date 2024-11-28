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        Haberler Gündem İzmir'de 99 kaçak göçmen yakalandı, 110 kaçak göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de 99 kaçak göçmen yakalandı, 110 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 26'sı çocuk 99 kaçak göçmen yakalandı, 47'si çocuk 110 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:18
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        İzmir'de 99 kaçak göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.30'da Çeşme ilçesi ve saat 12.30'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İki bölgeye giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 22'si çocuk 77 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 03.20'de ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından Dikili ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, 4'ü çocuk 22 kaçak göçmeni yakaladı.

        Öte yandan, aynı gün saat 04.50 ve 09.00'da Çeşme, saat 21.35'te ise Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu 3 farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik gemisi ve botları ile 3 lastik botta bulunan toplam 47'si çocuk 110 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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