Bugün saat 05.30'da 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattına İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Mevkisi önlerinde lastik botta kaçak göçmenler olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Durdurulan lastik bottaki 11 kadın, 13 çocuğun da aralarında bulunduğu 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 24 Filistin, 23 Suriye, 4 Somali, 3 Sri Lanka, 1 Sudan ve 1 Senegal uyruklu toplam 56 kaçak göçmen Çeşme Limanı'na getirildi.

İKİNCİ İHBAR DİKİLİ'DEN

Aynı gün, saat 06.28'de yapılan bir başka ihbarda, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, 28'i Suriye, 4'ü Somali uyruklu toplam 32 kaçak göçmeni kendi botlarına aldı. Aralarında 10 kadın ve 13 çocuğun da bulunduğu kaçaklar Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne getirildi. Her iki operasyonda yakalanan kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.