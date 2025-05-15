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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 7 ton peynir imha edildi | Son dakika haberleri

        İzmir'de 7 ton peynir imha edildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 06:22 Güncelleme: 15.05.2025 - 06:22
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        İzmir'de 7 ton peynir imha edildi
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        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

        AA'nın haberine gör; denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.

        Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi

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        #İzmir
        #Bornova
        #haberler
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