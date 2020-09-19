DHA

Olay, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi 6323 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Murat A., hava almak için oturduğu evinin balkonuna çıktı. Murat A., balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan, 1'inci katta bulunan tentenin üzerine düştü.

Olayı gören çevredekiler ve yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi. Tentenin üzerinde kalan Murat A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi.

DHA'nın haberine göre; yaralanan Murat A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A. hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.