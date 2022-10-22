2 çocuk annesi iş yerinde öldürüldü!

DHA

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir iş yerinde 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.´nin (52), tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki Kaffar Y.'yi (59) arıyor.

Olay, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y.'ye ulaşamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınları Hülya Şellavcı Y.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi Kaffar Y.'yi aradığı bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.