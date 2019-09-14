İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında bir grup kaçak göçmenin tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Yine ekiplerce aynı bölgede 36 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen daha yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında durdurulan bir lastik botta ise 26 Suriye, 12 Kongo, 8 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 142 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.