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İzmir Cuma namazı saati kaçta? 16 Ağustos 2019 Diyanet İzmir'de Cuma vakti saat kaçta?

İzmir Cuma namazı saati, İzmirliler tarafından araştırılıyor. Cuma saatine göre İzmirliler hazırlıklarını tamamlayıp kılınacak Cuma namazı için camilere gidecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 16 Ağustos İzmir Cuma saati ve namaz vakitleri

16.08.2019 - 09:47 | Güncelleme: Gündem
i̇zmir cuma saati

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13:23'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SATİ - 16 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı 13.21'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi şöyle;

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
16 Ağustos 2019 Cuma04:4806:1913:2117:0720:1321:38
17 Ağustos 2019 Cumartesi04:4906:2013:2117:0620:1121:36
18 Ağustos 2019 Pazar04:5006:2113:2017:0620:1021:35
19 Ağustos 2019 Pazartesi04:5206:2213:2017:0520:0921:33
20 Ağustos 2019 Salı04:5306:2313:2017:0520:0721:31
21 Ağustos 2019 Çarşamba04:5406:2413:2017:0420:0621:30
22 Ağustos 2019 Perşembe04:5506:2413:2017:0320:0521:28

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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