İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, cuma namazını kılacak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta cuma namazı saati 13.04'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 6 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:07'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Aralık 2019 Cuma 06:39 08:07 13:07 15:36 17:58 19:20 07 Aralık 2019 Cumartesi 06:40 08:08 13:08 15:36 17:58 19:20 08 Aralık 2019 Pazar 06:41 08:08 13:08 15:36 17:58 19:20 09 Aralık 2019 Pazartesi 06:42 08:09 13:08 15:37 17:58 19:20 10 Aralık 2019 Salı 06:42 08:10 13:09 15:37 17:58 19:20 11 Aralık 2019 Çarşamba 06:43 08:11 13:09 15:37 17:58 19:20 12 Aralık 2019 Perşembe 06:44 08:12 13:10 15:37 17:58 19:20

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)