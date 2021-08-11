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İzmir Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı

11.08.2021 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Çeşme yangın son durum
İHA

İzmir Çeşme'de çıkan yangın, akşam saatlerinde Çeşme'nin Ovacık Mahallesindeki eski çöplük alanında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, “Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.

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