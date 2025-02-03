İzmir Belediyesi 154 itfaiye eri alıyor: Başvurular ne zaman başlıyor ve şartları nelerdir?
İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın ve/veya erkek olmak üzere 154 itfaiye eri alımı yapıyor. Adayların boy, kilo, yaş, ehliyet gibi beklenen birçok kriteri karşılaması gerekiyor. İlk başvurular tamamlandıktan sonra adayların sözlü ve uygulamalı sınava girmesi gerekiyor. Peki, itfaiye eri başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alıyor. Belediye tarafından istenilen kriterleri karşılayan adayların belediyenin internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuruda bulunması, ardından birkaç gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınavı geçmesi gerekiyor. İşte, İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı hakkında tüm detaylar...
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 154 İTFAİYE ERİMİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 24.02.2025 tarihinden 28.02.2025 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
İlan edilen itfaiye eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyede yapılacaktır,
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince itfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için en az (B veya C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
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SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü ve uygulamalı sınav 31.03.2025 – 18.04.2025 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
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SINAV KONULARI
Sözlü sınav;
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.