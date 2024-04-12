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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Urla ilçeleri açıklarında lastik botlardaki 23'ü çocuk, 79 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:07 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:08
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        İzmir açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 1'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Selçuk ve Urla ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 22'si çocuk, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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