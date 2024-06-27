İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bot ve sal içerisindeki 10'u çocuk olmak üzere 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

51 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI AA'nın haberine göre; Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında da durdurulan hareketli lastik botlardaki 11'i çocuk olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.