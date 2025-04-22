Atölyelerde hem eğlenip hem öğrenecekler

Kültürpark’ta kurulan çadır alanında 12.00-15.00 saatlerinde atölyeler olacak. İZELMAN AŞ Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin Sanatla Dünya Çocukları Atölyesi, Origami ile Bayram Neşesi Atölyesi, Bilim ile 23 Nisan Mucizeleri Deney Atölyesi, Matematik ile Zekâ Şöleni Atölyesi ve Neşeli Hayvanlar Çizim Atölyesi çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Rotarak atölyelerinde ise seramik boyama, uçurtma yapımı, bez çanta boyama, kalemlik yapımı, kitap ayracı yapımı, yüz boyama, yaratıcı drama, toplu oyunlar ve çocuk yogası yer alacak. Atölye çalışmaları kapsamda ayrıca Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) Rüzgâr Gülü Atölyesi, Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün Çarkı Çevir Hakkını Bil Atölyesi, Kodlama ile Mario Atölyesi, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, Mavi Dünya Kuklaları Atölyesi, Maske Atölyesi, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü’nün Evimiz Deniz Atölyesi ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Sokak Farkındalık Atölyesi ile Bocce oyunu olacak.

Oyun alanında coşku doruğa çıkacak

Kültürpark’taki açık alan etkinliklerinde 11.00-16.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşanacak. Tahta bacaklar ve kuklalar, dans performansları, spor parkuru ve spor deneyim alanı, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak. Ayrıca Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Gezici Kütüphane ile çocuklara kitap dağıtılacak.