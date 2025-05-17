19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Ücretsiz İzmir 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı. Buna göre; konserlerden tiyatrolara, doğa yürüyüşlerinden gençlik kamplarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikler İzmirlileri bekliyor olacak. Peki, İzmir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, kimin konseri var? İşte, İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı…