İzmir 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025: Ücretsiz İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Pazartesi gününe denk gelen milli bayram için birçok ilde ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 takvimi araştırılmaya başlandı. Kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinlik programı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Peki, ücretsiz İzmir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, 19 Mayıs İzmir konser ve etkinlik takvimi...
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Ücretsiz İzmir 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı. Buna göre; konserlerden tiyatrolara, doğa yürüyüşlerinden gençlik kamplarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikler İzmirlileri bekliyor olacak. Peki, İzmir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, kimin konseri var? İşte, İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı…
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İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025
Özdere'de Gençlik Kampı Rüzgârı Esecek
Menderes ilçesine bağlı Özdere’de yer alan 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde gençlik kampına ev sahipliği yapacak. Çadırlarıyla katılım sağlayacak gençler; spor turnuvaları, sahil etkinlikleri, konserler ve atölyelerle dolu dolu üç gün geçirecek.
Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme'de Genç Tasarımcılar Sahnede
“Tasarımcılar İzmir’de” başlıklı buluşmalarla, Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme, 16-18 Mayıs tarihleri arasında genç tasarımcıların yaratıcı fikirlerine ev sahipliği yapacak. Kamusal alanların yeniden tasarlandığı bu buluşmalarda, yerel sorunlara gençlerin gözünden çözümler sunulacak.
Bornova’da Gençlik Şenliği ve Hackathon Heyecanı
Bornova Gençlik Yerleşkesi, 17 Mayıs’ta çeşitli atölyeler, yarışmalar ve adrenalin dolu macera parkurlarıyla gençlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Öte yandan 23-25 Mayıs tarihlerinde DEÜ öğrenci topluluğuyla iş birliği içinde düzenlenecek EESTEC Hackathon ile teknolojiye meraklı gençler doğayla iç içe proje geliştirme fırsatı bulacak.
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Kültürpark’ta Tiyatro Keyfi: “Deli Bayramı” Sahnelenecek
18 Mayıs akşamı Kültürpark Gençlik Tiyatrosu, Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği Turgut Özakman’ın ünlü eseri “Deli Bayramı” ile tiyatrosever gençleri bir araya getirecek.
Balçova’da Plaj Hentbolu Şöleni
21 Mayıs’ta Balçova İnciraltı Spor Tesisleri, Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şenlikte ortaokuldan üniversiteye kadar birçok okul takımı yarışacak.
Şampiyon Sporcular Buluşması: Celal Atik’te Spor Gururu
İzmir’in gururu olan şampiyon sporcular, 21 Mayıs’ta Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenecek özel etkinlikte onurlandırılacak. Takım ve bireysel başarılarıyla adını duyuran genç sporcular kupa ve madalyalarıyla sahne alacak.
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Bornova’da Gençler Hem Üretecek Hem Dinlenecek
Bornova Gençlik Yerleşkesi, yalnızca eğlenceyle değil, üretkenlik ve teknolojik gelişimle de öne çıkacak. EESTEC Hackathon’da gençler, hem doğayla iç içe çalışacak hem de yaratıcı teknoloji projelerine imza atacak.
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Doğa Temizliği
24 Mayıs’ta Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi, “Gençlik Doğaya Nefes” etkinliğinde doğaseverlerle buluşacak. Sivil toplum kuruluşları, doğa dernekleri ve halkın katılımıyla çevre temizliği yapılarak farkındalık oluşturulacak.
Urla’da Doğa Yürüyüşü: Antik Yollar Gençlerle Canlanıyor
Urla Altınköy, 24 Mayıs’ta “Efes Mimas Kültür Rotası” kapsamında gençleri doğa ve tarih ile buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleşecek yürüyüş, antik çağdan bugüne uzanan güzergâhta tarihle iç içe bir deneyim sunacak.
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İKÇÜ Kampüsü’nde Festival Coşkusu
28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bahar şenliği olan “İKÇÜ Fest’25” ile renklenecek. Bando takımı, pop orkestrası konserleri, bilgi yarışmaları ve festival makyaj etkinlikleri öğrencileri eğlencenin merkezine taşıyacak.
Bergama Vapuru’nda Gençlere Sınav Destekli Çalışma Alanı
“Rotamız Üniversite” adlı sosyal sorumluluk projesiyle, 20 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında Bergama Vapuru, YKS’ye hazırlanan gençlere alternatif çalışma alanı sunacak. Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak vapur, sessiz ve huzurlu bir ders ortamı sağlayacak.
İzmir Sanat’ta Tamer Levent’le Yaşayan Kütüphane
17 Mayıs’ta İzmir Sanat’ta, “Yaşayan Kütüphane Sohbetleri” serisinin ilk buluşması yapılacak. Usta sanatçı Tamer Levent ve akademisyen Doç. Dr. İhsan Metinnam gençlerle sanat ve yaşam üzerine etkileyici bir sohbet gerçekleştirecek.
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AASSM’de Genç Senfoni: Müziğin Ritmi Gençlerle Atıyor
16 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 19 Mayıs Özel Konseri’ne ev sahipliği yapacak. 17 Mayıs’ta ise genç müzisyenlerin katıldığı akustik konserle, AASSM sahnesi genç yeteneklere açılacak.
19 Mayıs’ta “Genç Bilet” Başvuruları Başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Art uygulaması üzerinden yürüttüğü “Genç Bilet” uygulaması, 19 Mayıs’ta başvuruya açılıyor. 16-25 yaş arasındaki gençler, tiyatro, konser ve diğer kültürel etkinliklere ücretsiz katılım sağlayabilecek.
Geçmiş Etkinliklerle 19 Mayıs’a Hazırlık Süreci
Ay başından bu yana sürdürülen etkinliklerde; 6-9 Mayıs’ta Bakırçay Fest 25, 8 Mayıs’ta Aşık Veysel Gençlik Merkezi’nde sağlık seminerleri, 10 Mayıs’ta Yaşayan Gençlik Kütüphanesi Farkındalık Projesi ve 15 Mayıs’ta yoga ile tango etkinlikleri gençlerin ilgisini çekti. 14 Mayıs’ta ise “Gençler Genç İzmir ile Çiğli’de Buluşuyor” etkinliği kapsamında ödüllü yarışmalar ve atölye çalışmaları düzenlendi.
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ÜCRETSİZ 19 MAYIS 2025 İZMİR KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK, HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek konser etkinliğini duyurdu.
Tugay, 19 Mayıs’ta düzenlenecek CHP mitinginin ardından ünlü rock grubu Duman’ın sahne alacağını açıkladı.
Buna göre, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30'da Gündoğdu Meydanı'nda Duman hayranlarıyla buuşacak.
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19 MAYIS TÖREN PROGRAMI 2025
İzmir Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tören Programı'nı paylaştı:
19 MAYIS 2025 PAZARTESİ
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Saat: 09.00 – 09.10
• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelenk Sunumu
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
KUTLAMA TÖRENİ
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Saat: 10.00 – 11.30
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
• Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat ESKİCİ’nin konuşması
• Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ın bayram mesajının okunması
• Şiir okunması
• Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunması
• Gençliğin Ata’ya Cevabının okunması (Bayrak ve Atatürk Posteri Gösterisi eşliğinde)
GÖSTERİLER
• Dokuz Eylül Üniversitesi Folklor Topluluğu Gösterisi
• İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Gösterisi
• İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcularının Jimnastik Gösterisi
• Dokuz Eylül Üniversitesi Folklor Topluluğu Gösterisi
• İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Sporcuları Gösterisi
• İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ritmik Jimnastik Gösterisi
• İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
• Dev Türk Bayrağı ile Atatürk Posterinin konfeti ve balonlar eşliğinde öğrenciler tarafından alanda açılması
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürünün 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk sunumu başlayan 15-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Gençlik Haftası” etkinlikleri hafta boyunca devam edecektir.
DİĞER ETKİNLİKLER
KONAK ATATÜRK MEYDANI
17 Mayıs 2025 Cumartesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Festivali – Müzik Dinletisi
Saat: 13.00 – 17.00
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri
Saat: 11.30
20 Mayıs 2025 Salı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Gösterisi
Saat: 13.00 – 17.00
21 Mayıs 2025 Çarşamba
Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Sergisi
Saat: 13.00 – 17.00