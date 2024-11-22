4. AVATAR: SON HAVA BÜKÜCÜ

"Avatar: Son Hava Bükücü", dört elementle ilişkilendirilen uluslara bölünmüş bir dünyada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Her ulustan "bükücüler", dövüş sanatları aracılığıyla bir elementi kontrol etme yeteneğine sahiptir, ancak Avatar, dört elementi de kontrol edebilir. Avatar, yani Aang (Gordon Cormier), dünyaya denge getirmek için görevlendirilmiştir ve dostlarıyla birlikte Ateş Lordu Ozai (Daniel Dae Kim) ve Ateş Ulusu'nun yürüttüğü yıkıcı savaşı durdurmak için çalışır.

Imdb puanı: 7.2/10