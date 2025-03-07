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        Haberler Gündem İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 ölü - Güncel haberler

        İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 ölü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında kayan toprağın altında kalan tesisat ustası Vedat Ozan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:04
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        İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 ölü
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        Olay, saat 16.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak kaydı.

        Tesisat ustası Vedat Ozan, toprak altında kaldı. Ozan’ı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, Vedat Ozan’ı toprak altından çıkardı. Sağlık kontrolünde Ozan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ozan’ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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