        İzine gelen Mehmetçik yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İzine gelen Mehmetçik yürekleri yaktı!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada izinli olarak memleketine gelen 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Altay Aktaş, hayatını kaybetti. Aktaş için Akkonak köyünde askeri tören düzenlenirken gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 07:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 07:54
        İzine gelen Mehmetçik yürekleri yaktı!
        Afyonkarahisar'da kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi.

        TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        A.D. (55) yönetimindeki TIR ile Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.

        MEMLEKETİNE İZİNLİ GELMİŞTİ

        DHA'daki habere göre Mardin'de görevli Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın memleketine izne geldiği öğrenildi.

        ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

        Aktaş için Akkonak köyünde askeri tören düzenlendi. Aktaş'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morgundan alınarak köy meydanındaki Merkez Camii'ne getirildi.

        GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Cenazeye Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Kara, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Altay Aktaş köy mezarlığında toprağa verildi.

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
