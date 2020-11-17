Izgara Somon Tarifi, Nasıl Yapılır?

Bol faydalı balıklardan biri olan somon balığını sizler için ızgara da hazırladık. Izgaranız yoksa aynı tarifi, tost makinenizde veya ızgaraya uygun bir tavada hazırlayabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de pratik olarak hazırlayabileceğiniz ızgara somon tarifini hemen sizlerle paylaşalım.

Izgara Somon Malzemeler

4-5 adet Norveç somonu

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Sarımsak sosu

Tereyağı

Kekik

Izgara Somon Yapılışı

• İlk önce tezgahımıza bir kap çıkartıyoruz ve içerisine sıvı yağımızı, tuzumuzu, karabiberimizi ve sarımsak sosumuzu ekleyip, iyice karıştırıyoruz.

• 2 adet Norveç somonumuzu temizliyoruz ve yıkıyoruz.

• Ardından fazla suyunu iyice süzdürüyoruz.

• Hazırladığımız sosumuzu somonlarımızın her yerine güzelce sürüyoruz.

• Sosladığımız Norveç somonlarımızı 1 saat kadar bekleterek, dinlendiriyoruz.

• Tarifimizi tost makinemizde yapacağız.

• Balıklarımızı dinlendirdikten sonra, balıklarımızın üzerine tereyağı sürüyoruz ve makinemize yapışmaması için tost makinemizin içerisine yağlı kâğıt seriyoruz.

• Üzerine de balıklarımızı yerleştiriyoruz. 10 – 15 dakika kadar piştikten sonra balıklarımızı ters çeviriyoruz ve biraz da bu şekilde pişiriyoruz.

• Yine de bizim belirlediğimiz süreye bağlı kalmadan balıklarımızı ara ara kontrol etmelisiniz.

• Çünkü tost makinesine bağlı olarak, pişirme süresi değişebilmektedir.

• Somon balıklarımızı pişirdikten sonra isteğe bağlı olarak üzerine kekik serpebilirsiniz.

• Izgarada somon tarifimizi servis tabağımıza alıyoruz ve servise sunuyoruz. Afiyet olsun.