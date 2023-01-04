İZEV sanatı sosyal farkındalıkla buluşturuyor

Etkinlik bu yıl ilk kez, özel gereksinimli sporculara yönelik olarak ‘Spora İlham Verenler’ ödül törenine de ev sahipliği yapacak. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Muharrem Kasapoğlu’nun katılımının da beklendiği törende 11 özel gereksinimli sporcu ödül alacak. Törenin ardından ABD’li ünlü soul şarkıcısı Carlton Jumel Smith, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Bee Gees’in ‘Stayin Alive’ şarkısını ‘Yanımda ol, Benimle ol’ adıyla Türkçe yorumlayarak adından söz ettiren aktivist pop grubu ‘Fark Band’ birlikte konser verecek.

Eserler sergilerden sonra açık artırmayla satışa sunulacak ve satıştan elde edilecek gelir İZEV’in faaliyetleri için kullanılacak.

Sanatçıların ayna ve labirent metaforlarını kullanarak hazırladığı eserler, Avusturya, Almanya, İtalya ve Macaristan’ın Türkiye’deki konsolosluklarının ardından, mayıs ayında ABD’de sergilenecek.

Türkiye’nin en geniş alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), zihin farklı bireylerin eşit yaşam hakkıyla hayatın içinde aktif şekilde yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

“BİNLERCE KİŞİYE UMUT OLACAĞIZ”

İZEV Başkanı Merve Kılıç, her bölümünde katılımcılarda çok yönlü farkındalık yaratacaklarına inandıkları bir gece hazırladıklarını söyledi. Aynı zamanda avukat olan ressam Akın Ekici ve İZEV’in sanat danışmanı Hakan Körpi’nin öncülüğünde bir araya gelen 55 sanatçının proje kapsamında aylarca emek verdiğini vurgulayan Kılıç, “Bu projeyle ülkemizdeki binlerce kişiye umut ve ilham olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Projenin sanat danışmanlığını da yürüten Hakan Körpi, altı ay önce başladıkları projenin hayal ettiklerinin çok ötesinde bir noktaya ulaştığını belirtirken, projenin fikir babası ve marka danışmanı olan İZEV Onursal Başkanı Hakan Kural da ‘Mirrors’ projesiyle uluslararası ödüllü projeleri arasına bir yenisini daha ekleyeceklerini dile getirdi.

Etkinliğin ve sonrasında düzenlenmeye devam edecek ‘Senfosoul’ konserlerinin biletleri Passo ve Biletix üzerinden satışa sunuldu.