"Ekmeğimle oynadı!"

HABERTURK.COM

İzel, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan İzel, samimi açıklamalarda bulundu.

'İzel, Çelik, Ercan' grubunun dağılma sebebinin kendisi olmadığını söyleyen sanatçı, birleşmeme sebebinin kendisi olduğunu vurguladı.

"İYİ Kİ AYRILDI"

Konuyla ilgili konuşan izel, "Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman, ikinci albümün repertuvar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı ve 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden?' dedik, 'Bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi. İyi ki ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı 'Ateşteyim', 'Hercai', 'Kızımız Olacaktı' derken meğer üst üste tuttuğu o kadar hitler varmış ki tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan da öyle... O sayede teker teker kendimizi gösterebildik." dedi.

"EKMEĞİMLE OYNADI"

"Şu an Çelik’le konuşmuyorum." ifadelerini kullanan şarkıcı, sebebini de anlattı. İzel, "Kendisine çok minnettarım, o ayrı... Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. Televizyonda bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor... ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim." açıklamasını yaptı.

"O MESAJI OKUYUNCA ŞOK GEÇİRDİM"

Geçtiğimiz sene Çelik’in kendisine uzun bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık şarkıcı ile görüşmediğini dile getirdi.

Sanatçı, "Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış... Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin, bana oynadın mı yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum." diye konuştu.

"SEDA SAYAN ISRAR ETTİ, CİLDİMİ SOYDURDUM"

Ayrıca cildini üç kez soydurduğunu da anlatan İzel, "Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim. 'Kusurlu güzellik' diye bir şey var, avuttum kendimi." ifadelerini kullandı.