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İyilik bu akşam yok mu, neden yok? 6 Ocak Cuma FOX yayın akışı! İyilik yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İyilik bu akşam yok mu, neden yok? 6 Ocak Cuma FOX yayın akışı

Fox TV'nin yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizisi İyilik'in yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. Bu yıl 2. sezonuyla ekranlara gelen dizi bu akşam Fox TV yayın akışında tekrar bölümüyle görünüyor. Peki, İyilik bu akşam neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Giriş: 06.01.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • FOX TV'nin bu yıl yeni sezonuyla ekranlara gelen dizisi İyilik'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Peki, İyilik bu akşam neden yeni bölümüyle yayınlanmıyor?

  • İYİLİK BU AKŞAM NEDEN YOK?

    İyilik dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden olmadığı açıklanmadı. Edinilen bilgiye göre dizi, yılbaşı arası nedeniyle önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek...

  • İYİLİK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı "İyilik" dizisi, 13 Ocak Cuma günü 26. yeni bölümüyle ekranlara dönecek.

  • İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Poyraz’ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girer. Olayları kendi lehine çevirmeye karar verir. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Koray’ın ölümünden Poyraz’ın sorumlu tutulmasını sağlar. Poyraz’ın annesi Handan gelir. Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan’a karşı kışkırtır.

    Handan oğlunun ölümünden sonra Neslihan’ı suçlar. Neslihan yeni bir krizle baş başayken Atilla evlenme teklifi eder. Şahika’nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Neslihan’ın kararı ne olacaktır?

    Tüm bunlar olurken Neslihan, çocuklarından biriyle sınanacağından henüz habersizdir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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