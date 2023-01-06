İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Poyraz’ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girer. Olayları kendi lehine çevirmeye karar verir. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Koray’ın ölümünden Poyraz’ın sorumlu tutulmasını sağlar. Poyraz’ın annesi Handan gelir. Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan’a karşı kışkırtır.



Handan oğlunun ölümünden sonra Neslihan’ı suçlar. Neslihan yeni bir krizle baş başayken Atilla evlenme teklifi eder. Şahika’nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Neslihan’ın kararı ne olacaktır?



Tüm bunlar olurken Neslihan, çocuklarından biriyle sınanacağından henüz habersizdir.