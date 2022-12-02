İyilik dizisi 21. son bölüm izle!

İYİLİK 21. BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan’ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan’ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

Koray’ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla’nın kapısını çalarlar. Damla’nın Koray’ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır?

Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla’nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat’ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.