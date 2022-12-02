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İyilik 21. bölüm full izle! FOX TV İyilik 21. son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

İyilik dizisi 21. son bölüm izle!

İyilik 21. bölüm Star TV ekranlarında 2 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlandı. İyilik son bölümde; Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin seyircileri için İyilik 21. son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik 21. bölüm özeti...

Giriş: 02.12.2022 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 21. son bölüm özeti hakkında...

  • İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 21. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • İYİLİK 21. BÖLÜM ÖZETİ

    Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan’ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan’ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

    Koray’ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla’nın kapısını çalarlar. Damla’nın Koray’ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır? 

    Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla’nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat’ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.

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