İyilik dizisi 19. son bölüm izle!

İYİLİK 19. BÖLÜM ÖZETİ

Murat, Melis ile evlenebilmek için Neslihan’dan boşanmayı kafasına koymuştur. Onu, çocukları da elinden alacağı konusunda tehdit eder. Sokakta kalan Neslihan, Nehir’in babasıyla gitmesine engel olamaz. Murat, Batu’yu da almak ister. Neslihan çocuklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi üstüne bir felaket daha olur. Şahika hastaneye kaldırılır, ölüm kalım savaşı veriyordur.

Neslihan bir taraftan ailesi için ayakta kalma mücadelesi verirken diğer taraftan da Murat ile mücadele ediyordur. Poyraz çıkar karşısına ve onu tüm bu dertlerden kurtaracak bir teklif yapar, “evlenelim...” der. Neslihan, Poyraz’ın evlenme teklifini kabul edecek midir?