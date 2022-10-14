İyilik dizisi 14. son bölüm izle!

İYİLİK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan cezaevinden çıkar. Çıkar çıkmaz evine gider ve haciz memurlarıyla karşılaşır. Hem eşyalara el konulmuş hem de evleri satılmıştır. Neslihan, Şahika ve çocuklar kalabilecekleri yeni bir yer bulmak zorundadır. Murat, Neslihan’a bir sesli mesaj bırakıp bütün gerçekleri anlatmıştır. Neslihan’ın evinde oturmasına rağmen hiçbir şekilde onun ait olduğu çevreye giremeyeceğini söylediği Damla yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken şirkete gelen bir davetiye ile Maskeli Partiye gitmeye karar verecektir. Bu partide tanıştığı Poyraz iki kadının hayatını nasıl etkileyecektir.