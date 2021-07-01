Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca gün yüzü görmemiş sırları açığa kavuşturan ve hasret kalmış aileleri bir araya getiren Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME, sezon boyunca birçok olayı aydınlığa kavuşturdu. Türkiye'yi ilgilendiren onlarca olaya ışık tuttu. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, yeni sezonda da Show TV ekranlarında iyiliğin gücünü göstermeyi sürdürecek.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME, sezon finaliyle yarın saat 15.15'te canlı yayınla Show TV'de!

İşte Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME Tanıtımı;